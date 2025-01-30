AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav belgesi sorgula ekranı!

Auzef bütünleme sınavı ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( Auzef ) öğrencileri, 2024-2025 güz yarıyılı bütünleme (telafi) sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav belgesi sorgulama ekranına nasıl erişilir? İşte detaylar…

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF bütünleme sınavı 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı giriş belgesi öğrenci girişi yapılarak alınıyor.

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