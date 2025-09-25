ATV yayın akışı? 25 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayın akışını dikkatle takip ederek sevdiği programları kaçırmamak için araştırma yapıyor. Popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve güncel haber bültenleri büyük ilgi görüyor. "Bugün ATV'de hangi programlar yayınlanıyor?" sorusu, en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Yayın akışına dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz saatlerinde popüler programlarıyla geniş izleyici kitlesine ulaşırken, akşam kuşağında yayınladığı güçlü dizilerle de izleyicilerin ilgisini çekiyor. Gün boyu sunduğu çeşitli içeriklerle her yaş grubuna ve farklı zevklere hitap etmeye devam ediyor.

06:30 – Ateş Kuşları

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster? (1178. Bölüm)

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 – Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

03:40 – Kardeşlerim

05:40 – Ateş Kuşları

ATV CANLI İZLE

Canlı yayın için linke tıklayın, ATV'nin heyecan dolu içeriklerini hemen izlemeye başlayın.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.