ATV yayın akışı? 23 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayınlanacak programları merakla takip ediyor. Popüler dizilerden eğlenceli yarışmalara, özel içeriklerden güncel haber bültenlerine kadar birçok yapım büyük ilgi görüyor. "Bugün ATV'de ne var?" sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayın akışının detayları haberin devamında yer alıyor.

23 EYLÜL 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında sevilen programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşırken, akşam saatlerinde yayınladığı çarpıcı dizilerle de dikkat çekiyor. Gün boyunca sunduğu zengin içeriklerle her yaş ve zevke hitap etmeye devam ediyor.

06:00 - Ateş Kuşları

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Gözleri KaraDeniz (4. Bölüm)

00:20 - Aşk ve Gözyaşı (1. Bölüm)

02:45 - Kardeşlerim

ATV CANLI İZLE

Canlı yayın için linke tıklayın, ATV'nin heyecan dolu içeriklerini hemen izlemeye başlayın.

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.