ATV yayın akışı? 18 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyunca yayınlanacak programları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Popüler diziler, Haber'>son dakika haberleri, eğlenceli yarışmalar ve özel içerikler, televizyon keyfini eksiksiz yaşamak isteyenlerin dikkatini çekiyor. "Bugün ATV'de hangi programlar yayınlanacak?" sorusu, favori yapımlarını takip edenler tarafından sıkça gündeme geliyor. ATV'nin güncel yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI!

ATV, gündüz kuşağında uzun soluklu sevilen programlarıyla geniş kitlelere ulaşırken, akşam saatlerinde ise etkileyici ve duygusal dizilerle izleyicilerin gönlünü kazanıyor. Kanal, gün boyunca sunduğu çeşitlilikle farklı zevklere hitap ederek sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor.

Kahvaltı Haberleri - 08:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert - 10:00

atv Gün Ortası - 13:00

Can Borcu - 14:00

Esra Erol'da - 16:00

atv Ana Haber - 19:00

- 19:00 Kim Milyoner Olmak İster? - 20:00

Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru - 00:20

Gözleri KaraDeniz - 01:20

Kardeşlerim - 04:00

ATV CANLI İZLEME LİNKİ!

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı avukat Mehmet, eşinin vefatının ardından kızı Doğa ile zorlu bir sürece girer. Annesinin ölümünden babasını sorumlu tutan Doğa, ergenlik döneminin getirdiği öfke ve isyanla Mehmet'i zor durumda bırakır. Aralarındaki gerilim, Doğa'nın intihar teşebbüsüyle en üst noktaya ulaşır.

Handan ile Celal'in kusursuz gibi görünen evliliği, 25. yıl dönümlerinde büyük bir sarsıntı yaşar. Handan, kocasının sadakatsiz olabileceği düşünceleriyle mücadele ederken, gelen beklenmedik bir telefon hayatını tamamen değiştirir.

Kızını korumaya çalışan Mehmet ile eşinin peşinden giden Handan'ın yolları, dramatik ve sürprizlerle dolu bir karşılaşmayla kesişir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin etkili Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle hayatının seyrini tamamen değiştirir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında verdiği mücadelede, kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir hesaplaşmaya girer. Aynı zamanda, kalbini derinden etkileyen ve ulaşılması güç bir aşka yelken açar.

İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in savaşı sadece güç mücadelesi değil, aynı zamanda vicdanıyla yüzleştiği zorlu bir sınavdır. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.