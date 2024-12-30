ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 30 Aralık canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!
Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 30 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...
ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayati Bey 5 yıllık eşi Fatma Kaya'dan boşanmak için stüdyoya geldi. Karım Fatma'yı Hüseyin Avcı kaçırdı diyen Hayati Bey hayatımda onun kadar şeytan bir insan görmedim dedi.
Programa Yalova'dan katılan Türkan Hanım 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile 2. Baharını yaşarken Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi.
Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu.
Esra Erol, Rabia Hanımın Şahin Canbekli ile 188 saniye telefon konuşması yaptığını bu kişinin kim olduğunu sorduğunda Rabia Hanım çalıştığı evdeki kadının eşi olduğunu onunla da konuştuğunu söyledi.