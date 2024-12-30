Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 30 Aralık canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 30 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayati Bey 5 yıllık eşi Fatma Kaya'dan boşanmak için stüdyoya geldi. Karım Fatma'yı Hüseyin Avcı kaçırdı diyen Hayati Bey hayatımda onun kadar şeytan bir insan görmedim dedi.

Programa Yalova'dan katılan Türkan Hanım 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile 2. Baharını yaşarken Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 30 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol, Rabia Hanımın Şahin Canbekli ile 188 saniye telefon konuşması yaptığını bu kişinin kim olduğunu sorduğunda Rabia Hanım çalıştığı evdeki kadının eşi olduğunu onunla da konuştuğunu söyledi.

ESRA EROL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Arda Güler oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kirası ne kadar kaç TL? Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! MTV değerleme oranı 2025 ne kadar oldu? Uzak Şehir 8. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! 30 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 30 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir CANLI izle! 30 Aralık Uzak Şehir, 8. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.