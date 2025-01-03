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ATV CANLI YAYIN İZLE || 3 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 3 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 3 Ocak Cuma canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 3 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin Bey eşi Tuğba Hanımı sosyal medyadan tanıştığı Cihat Demir tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Şahin Bey pazar günü kalktıklarını kahvaltı yaptıklarını ama biraz morali bozuk olduğunu fark ettiğini söyledi. Eşime ne oldu bir sorun mu var dediğimde babamı özledim dedi. Sonra eltime gidiyorum diye ağlayarak evden çıktı bir daha eve dönmedi dedi. Şahin Bey, eşim beni aradı ve tehdit altındayım beni kurtar ben buradan çıkamıyorum dediğini söyledi.

Denizli'den yayına katılan 19 yaşındaki Kezban Erdoğmuş programa anneannesi ile birlikte geldi. 2 aylık evli olduğunu söyleyen Kezban hayatının aşkıyla evlendiğini, çok aşık olduğunu ama şuan eşini sevmediğini söyledi. 2 aylık evliliklerini kayınvalidesinin bozduğunu belirten Kezban Hanım, kayınvalidesinin sürekli evlilikleriyle uğraştığını söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 3 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Yalova'dan katılan Türkan Hanım, 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile komşusu Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi. Esra Erol Mustafa Bey'in bugün stüdyoya geldiğini açıklayarak kendisini yayına davet etti.

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Fatih ile 3 yıldır arkadaş olduklarını, Fatih'in madde bağımlılığı olmadığını söyleyen arkadaşı Berat, önemli açıklamalarda bulundu.

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