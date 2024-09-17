ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 17 Eylül Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TV frekans bilgileri şu şekildedir:

Frekans: 12053 MHz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı izleyicisinin dikkati sayesinde bulundu. Saliha Yılmaz, günler sonra ablasına kavuştu.

53 yaşındaki yüzde 90 zihinsel engelli Hacer Demir 12 Eylül günü İstanbul Güngören'deki evinden kayboldu. Onu aramak için abla Saliha Yılmaz Müge Anlı'ya başvurmuştu. 12 Eylül'de İstanbul'dan kaybolan zihinsel engelli kişi dikkatli bir izleyicinin ihbarıyla bulundu. %90 zihinsel engelli kadına sevgi izi yapıldı.

15 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu. 2 şahıs çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlaması ile gözaltına alındı.

15 Yaşındaki Esma Sare Ersalı, İstanbul Küçükçekmece'deki evinden 7 Eylül Cumartesi günü kaybolmuştu. 15 yaşındaki çocuk yayının ardından bulundu. 2 şahıs çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlaması ile göz altına alındı.

Hatice Musaoğlu'nun çocukları canlı yayında yüzleşiyor. 'Ağabeyim, anneme silah çekmişti'

Sevim Terzi, kardeşiyle arası bozulmasın diye baba malından istemediğini ama Aydın'ın babası öldükten sonra maaş kartını alabilmek için annesine silah çektiğini iddia etti. Aydın Bey bu iddiaları yalanladı.

Yangına ilk müdahale etmeye çalışan komşu konuştu. 'Büyük bir yangındı içeri giremedik'

Komşulardan biri Yaşar'ın sinirli biri olduğunu, daha önce de kendi çeşmelerini kırdığını anlattı. Komşu Emine Çataloğlu da "Yaşar, köylünün suyunu kesti bu yüzden yangına müdahale edemedik. Ev o kadar çabuk yandı ki müdahale bile edemedik. Normalde o kadar çabuk yanmaması lazım" dedi.

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