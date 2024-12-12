ATV CANLI YAYIN İZLE || 12 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 12 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Esra Erol ve ekibi, Fatih Aydın'ın bulunması için yürütülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaşacak. İzleyiciler, "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor.

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Fatih Aydın ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanığın iddiasına göre Fatih Aydın Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki alanda olduğunu söyledi. Bunun üzerine muhabir Caner ve polis ekipleri olay yerinde arama yapmaya başladıklarını belirtildi.

Aydın, Söke'den programa katılan Vefa Bey Keskin ailesinde yıllarca yaşanan vahşeti anlattı. Bunca zaman programa katılmak için kararsızlıkları olduğunu belirten Vefa Bey gördükleri zulmü, ailede yaşanan korku dolu anları anlattı. Babası Hüseyin Keskin'in 5 çocuğunu da öldürdüğünü 20 yıl sonra tutuklandığını söylerken 17 kardeşten 8'i ya öldü ya da öldürüldüğünü iddia etti. Annem babamın sözde Mehdi olduğuna inandığından ona biat ediyordu, onun tüm söylediklerini doğru kabul ediyordu diyerek annem cennete gitsin diye 5 kardeşim şiddet uygulanarak öldürüldü dedi.

Hüseyin Bey 3 çocuğunu da bırakıp Mesut Kadal'a kaçtığını iddia ediyor. Hüseyin Bey, Kader Hanımın çocuklarına teyzeme gidiyorum, hastaneye gidiyorum deyip evden çıkıp bir daha dönmeyen Kader Gaye Mirze'yi aramak için yayına katıldı. Eşinin böyle bir şey yaptığına inanamayan Hüseyin Bey, eşinin kilolu olduğunu, çocuklarına iyi baktığını belirtirken eşi mide ameliyatı olduktan sonra tavırlarının değiştiğini çocukları bile doyurmadığını anlattı.

Veysel Bey, bir yıldır kayıp olan 24 yaşındaki 3 çocuk annesi kızı Ayfer Bayram'ı aramak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Ayfer Bayram'ın bir evlilik yaptığı, bu evlilikten 2 çocuğun dünyaya geldiği, boşandıktan sonra hayatına bir adamın daha girdiği bu adamdan da bir çocuk daha yaptığı, ilk iki çocuğun babaannenin yanında kaldığı son çocuğu da bakıcının baktığı açıklandı. Veysel Bey torunu Miran Kapan'ın bakıcının elinde olduğunu belirtti.