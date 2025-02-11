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ATV CANLI YAYIN İZLE | 11 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | 11 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV'nin popüler programı Esra Erol'da'nın 11 Şubat tarihli canlı yayınını izlemek için link arayan izleyiciler, programda neler olduğunu merak ediyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu ve yeni gelişmeler neler? İşte detaylar!

ATV canlı yayın üzerinden sevilen program Esra Erol'da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 11 Şubat 2025 tarihli yeni bölüm yine dikkat çeken olaylara sahne oldu. Programın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicilerin merakını artırırken, Esra Erol canlı izleme linki ve programın özetini sizler için derledik. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ölen kocasının tazminat parasını sevgilisi Sait Ekrem Bereketlioğlu'na kaptıran Özge Hanım Esra Erol'dan yardım istedi.

Mevlüt Bey kayıp karısı Suzan'ı aramak için Esra Erol'da programına başvurdu. Karısının 4 ay önce doğum yaptığını söyledi. Eşi Suzan Kılıç canlı yayına gelerek eşiyle yüzleşti.

Programa Uşak'tan katılan Hüseyin ve Elif çifti 4 Aralık'tan beri kayıp olan19 yaşındaki kızları Işıl Özdemir'i bulmak için yayına katıldı. Aile Işıl'ın Ramazan adında bir sevgilisi olduğunu söyledi. Elif Hanım son dönemlerde Işıl'ın davranışlarında değişiklik olduğunu gözlemlediklerini, çok agresif hareketlerde bulunduğunu söylediler. Sizi istemiyorum, ben evden gideceğim deyip gece 2 – 2.5 arası evde çıktığı ve bir daha kendisinden haber alamadıkları anlatıldı. Aile 52 gündür kayıp olan Işıl Özdemir'in bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.

6 yıl önce Silivri Esnafı İsmail Amca'yı hafızasını yitirmiş şekilde buldu. İsmail Amca'ya göz kulak olan esnaf ailesini bulmak için Esra Erol'da programının kapısını çaldı. İsmail Amca'nın ailesi bulundu.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 11 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

ESRA EROL CANLI İZLE

ATV canlı yayınla Esra Erol'da programını izlemek isteyenler, ATV'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programa kesintisiz erişim sağlayabilir. Ayrıca atv.com.tr adresinden geçmiş bölümlere de ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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