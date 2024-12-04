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ATV CANLI İZLE 4 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV CANLI İZLE 4 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 4 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 4 Aralık Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Engeli olduğu için kendisini eksik hisseden sağlayan özel insanların günü Bir dakika sonramızın garantisi yok. Hepimiz birere engeli adayıyız. Gelin kalbimizdeki fikrimizdeki engelleri hep birlikte kaldıralım. El ele olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok"

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu adam Hasan Bakan tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Benzer yöntemin başka mağdurları daha ortaya çıkmış, milyon dolarlık girdaba düşen sekiz isim, yayının ardından adliyeye giderek şikayetlerini resmiyete dökmüşlerdi. Milyon dolarlık dolandırılma ağına girdap operasyonu gerçekleştirildi. Hasan Bakan ve onunla birlikte dolandırıcılık yaptığı iddia edilen yakın arkadaşları Celal Sevin ve İlker Sevinci çıkarıldıkları mahkemede dolandırıcılık suçlaması ile tutuklandılar.

Abit Yücel'in arkadaşı Erbil Bey, yayına bağlandı. Abit'in "ölümden başka çarem yok" dediğini anlattı. Abit'in Antalya güzergahına doğru yola çıktığı ortaya çıktı. Aile Erbil Bey'in de o taraflarda yaşadığını söyleyerek onu suçladı. Erbil Bey çocuklarının üzerine yemin ederek Abit'in yanına gelmediğini, ondan haberi olmadığını söyledi. Müge Anlı canlı yayında Ankara Antalya güzergahına baktı. Müge Anlı Abit Bey'in kuvvetle muhtemel dolandırıcı bir çetenin eline düştüğünü açıkladı.

10 yaşındaki Fırat Koçyiğit, Bahçelievler Kocasinan'dan 2 Aralık'ta kayboldu. Annesi Şehnaz ve sınıf annesi Gülay Hanım onu aramak için stüdyoya geldi. Müge Anlı'nın ekibi sokak sokak kayıp çocuğu aradı. 10 yaşındaki kayıp Fırat'ın bulundu.

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