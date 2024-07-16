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ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları!

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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başladı. 2024 yılı için ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından belirlenen İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayınlandı. Bu listede adaylar, İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları görebilirler. Peki, İlk ve Acil Yardım Bölümü taban puanları ne? ATT üniversite kontenjanları!

Tercih sürecine giren adaylar İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Adaylar, hangi üniversitelerde İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü olduğunu ve bu üniversitelerdeki puan aralıklarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanları öğrenmek istiyorlar. 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlanan İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesine haberin devamında ulaşabilirsiniz.

İLK VE ACİL YARDIM PARAMEDİK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

İlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü, acil sağlık hizmetlerinde görev alacak profesyoneller yetiştiren bir programdır. Bu programı tercih eden öğrenciler, sağlık alanında kritik durumlarla başa çıkma becerilerini kazanırlar. Temel tıbbi bilgi ve uygulamaları öğrenerek, acil durum müdahalelerinde etkin bir rol oynarlar. İşte,2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayımlananİlk ve Acil Yardım Paramedik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için tıklayınız.

ATT TABAN PUANLARI 2024 | İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü üniversite kontenjanları ve başarı sıralamaları!

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

ATT TABAN PUANLARI 2024

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