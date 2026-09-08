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Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar Haber Videosunu İzle
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar
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İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mahkeme 18 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Kararın ardından gözyaşlarına hakim olamayan anne Gülhan Ünlü, verilen cezaya tepki göstererek, "Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım. Yine bizi cezalandırdılar." dedi. Ünlü, çocuklara yönelik ceza ve infaz düzenlemelerinin değiştirilmesini istedi.

  • İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi davasında tutuklu çocuk sanık E.Ç.'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
  • Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü, sanığın yaşı nedeniyle uygulanan indirim ve infaz düzenlemelerini kabul etmediğini belirterek ceza ve infaz kanunlarında değişiklik istedi.
  • Anne Ünlü, cezanın sanığın yaşı nedeniyle 21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indirildiğini ve 1 günün 2 gün sayılacağını ifade etti.

Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun ölümüne ilişkin davada kararın açıklanmasının ardından konuştu. Verilen cezayı kabul etmediğini belirten acılı anne, adalet ve infaz sistemi üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

SANIK 18 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mahkeme, sanık hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Kararın ardından Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü gözyaşlarını tutamadı.

"BİR KEZ DAHA YIKILDIM, BİR KEZ DAHA PARÇALANDIM"

Mahkeme kararına tepki gösteren anne Ünlü, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım. Allah’tan başka güvenecek kimsemiz kalmadı, onun adaletine inanıyorum. Atlas’ın hakkı yine savunulmadı bugün burada. Üçte bir indirim uygulanacak tekrar yaştan. 1 günü 2 güne sayılacak, yatmayacak yani. Yine bizi cezalandırdılar.”

"NEDEN AÇIK VAR BU YASADA?"

Mevcut düzenlemelerin değiştirilmesini isteyen anne Ünlü, sanığın yaşı nedeniyle uygulanan indirime de tepki gösterdi. Ünlü, “Ben anlamıyorum ne fark ediyor 14 yaş olunca... Neden açık var bu yasada? Nesi çocuk bunun? Bir görseydiniz çocuk mu anlardınız. İnfaz kanununda değişiklik istiyoruz, şu kadarcık bir içimiz ferahlasın. Aylardır mücadele ediyoruz. 1 günü 2 güne neden sayılıyor? Kabul etmiyorum. Bu indirimi de kabul etmiyorum.” dedi.

"21 YIL 7 AYDAN 18 YIL 10 AYA İNDİLER"

Gülhan Ünlü, verilen cezaya ilişkin tepkisini "21 yıl 7 aydan 18 yıl 10 aya indiler. Sadece çocuk diye. Yaşı çocuk diye." sözleriyle sürdürdü. Oğlunun ölümünün ardından aylardır mücadele verdiğini vurgulayan Ünlü, çocuklara yönelik ceza ve infaz hükümlerinde değişiklik yapılmasını istedi. 

Kaynak: Haberler.com
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