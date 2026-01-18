Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Mattia Ahmet Minguzzi (15) cinayetiyle gündeme gelen "Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)" kavramı kamuoyunda geniş yer tutarken Atlas Çağlayan (17) cinayeti bardağı taşıran son damla oldu. Toplumun büyük bir kesimi SSÇ'lerin cezai indirimlerinin kaldırılarak yargılanmasını talep ediyor. Şu an 15-18 yaş aralığındaki kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına hükmediliyor.

İstanbul Güngören'de bir kafede iddiaya göre; "yan bakma" bahanesiyle başlayan kavgada 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Çağlayan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken cinayete ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni gelişmeler yaşandı.

AİLEYİ TEHDİT EDEN 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma devam ederken, hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın acılı ailesine tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı. Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü kendisine, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" şeklinde atılan mesajlar hakkında, "Tehditlere boyun eğmeyeceğim" dedi.

Olay sonrası, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, söz konusu mesajlara ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şahısların yakalanmasına yönelik talimat verildi. Acılı anneyi tehdit ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

SANIĞIN AVUKATINDAN AKILALMAZ SAVUNMA: AMACI KORKUTMAKTI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın sanık E.Ç'nin avukatının tutanağa geçen savunmasından aktardığı bilgilere göre; avukat, E.Ç'nin "Yaralama" değil "Korkutma" kastıyla hareket ettiğini, yaş küçüklüğü ve hakaret iddiası nedeniyle "Haksız tahrik" altında olduğunu iddia ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Öte yandan; olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın rastgele bir hareket içinde olmadan, maktule doğru yönelerek doğrudan bıçakladığı açıkça görülüyor.