Atla Gel Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Atla Gel Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Atla Gel Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Atla Gel Şaban konusu nedir, Atla Gel Şaban oyuncuları kimler ve Atla Gel Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATLA GEL ŞABANFİLMİ KONUSU NEDİR?

Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir, üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minibüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım, Niyazi'ye kendisi için at yarışı oynamasını ister bu sayede zaten zengin olan Kazım parasına para katacaktır. Kazım, Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi gitgide at yarışını tutturmaya yaklaşır bunun farkına varan Kazım, Niyazi'ye ilham gelmesi için tüm şartları sağlar. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister, isteği yerine getirilir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış, onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

Kemal Sunal - Niyazi

Nevra Serezli - Zehra

Dinçer Çekmez - Kazım

Turgut Özatay - Davut

Reha Yurdakul - Halim Bey

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Zihni Göktay - Halil

Yüksel Gözen - Kazım'ın Adamı

Metin Çekmez - Kazım'ın Adamı

Erdoğan Dikmen - Kazım'ın Adamı

Mustafa Dik - Kazım'ın Adamı

Ehat Alinçe - Kazım'ın Adamı

Renan Fosforoğlu - Kenan

Nezahat Tanyeri - Niyazi'nin Kaynanası

Nermin Denizci - Sekreter

Hayri Caner - Tüyocu Hayri

Zafer Önen - Mahalleli

Ekrem Dümer - Mahalleli

Ali Berge - Kazım'ın Adamı

Mehmet Özekit - Kazım'ın Adamı

Yavuz Şeker - Minibüs Muavini

Selahattin Fırat - Selahattin

Nizam Ergüden - Yarışsever

Oktay Güzeloğlu - Kazım'ın Adamı

Ünal Gürel - Kasap

Ahmet Turgutlu - Manav

Yaşar Güner - Bakkal

Tuncer Sevi - Oduncu

Ekrem Gökkaya - Kasetçi

Cengiz Öktem - Davut'tan Dayak Yiyen Mahalleli