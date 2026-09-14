Haberler

Son 8 sezonun en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret

Son 8 sezonun en kötüsü! Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Güncelleme:
+68 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de sezona deplasmanda kötü başlayan Trabzonspor, ilk 3 dış saha maçında yalnızca 1 puan toplayarak son 8 sezonun en kötü başlangıcını tekrarladı. Geçen sezon deplasmanda ligin en fazla puan toplayan takımı olan bordo-mavililer, bu sezon dış sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynadığı 3 deplasman maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1 puan topladı.
  • Trabzonspor, geçen sezon deplasmanda 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 36 puan toplayarak 2,11 puan ortalaması yakaladı; bu sezon ise 3 deplasman maçında 0,33 puan ortalamasında kaldı.
  • Trabzonspor, son 8 sezonun en kötü deplasman başlangıcını yaparak 2018-2019 sezonundaki 3 maçta 1 puanlık performansını tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sezona dış sahada kötü performansla başladı.

TRABZONSPOR 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Bordo-mavililer, ligin ilk 5 haftasında oynadığı 3 deplasman maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puan topladı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, 3. haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'a da 1-0 yenilerek dış saha grafiğini tersine çeviremedi.

GEÇEN SEZON DEPLASMAN LİDERİYDİ

Trabzonspor, geçen sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olmuştu. Geçen sezon 77 puanla şampiyon olan Galatasaray ile 74 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ardından ligi 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, dış sahada bu rakiplerinden daha fazla puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor, dış sahada 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan elde etmiş, Fenerbahçe 35, Galatasaray ise 34 puan toplamıştı. Geçen sezon dış sahada 2,11 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, bu sezon 3 maçta ise 0,33 puan ortalamasında kaldı.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜ DEPLASMAN BAŞLANGICI

Trabzonspor, son 8 sezonun ilk haftalarına bakıldığında en kötü deplasman başlangıcını 2026-2027'de yaptı. En son 2018-2019 sezonun ilk haftalarında oynadığı 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon da aynı sonuçları tekrarlayarak son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde en iyi başlangıcını ise 2021-2022 sezonunda 3 maçta 9 puanı hanesine yazdırarak elde etmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

yarı yarıya, hem teknik ekip hemde oyuncular da.! aynen saman alevi gibi, bir hafta parlıyor diğer hafta hemen sönüyor.! bunun nedeni araştırılmalı.!?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti
Eskişehir'de yerde gördüğü Türk bayrağını alan kurye Gülten Yeşil'e validen ödül! Makamında ağırlayıp bayrak hediye etti

Yolda gördüğü o bayrağı bırakmadı! Vali'den ona sürpriz hediye
Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu

Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Elindeki yastığın garip hikayesi ortaya çıktı