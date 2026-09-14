Bilal Erdoğan: Herkesin elini, taşın altına koyması lazım

TÜRKİYE Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkesin kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini, taşın altına koyması lazım" dedi.

TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberindeki icra kurulu üyeleri ile vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Erdoğan, ardından kent merkezinde esnafı ziyaret edip halkla görüştü, çocuklara da harçlık verdi. Erdoğan, daha sonra Ulu Cami'ye geçip, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan, ziyaretleri kapsamında Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile de kısa süre görüştü.

'KARDEŞLİK İKLİMİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ziyaretleriyle birlik ve kardeşliğe katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Bugün Diyarbakır'da olmamızın temel maksadı, bu topraklarda kardeşliği ve birliği hakim kılmamızın çok önemli olması ve bunun özellikle çocuklarımızın geleceği için önem taşıması. Onun için bugün bu meselelerin dününü, bugününü, yarınını konuşurken, değerlendirirken, karar vericilerin, bizim çocuklarımızın hepimizin çocukları olduğundan hareketle; nasıl bu topraklarda 1000 yılı aşkın kardeşlik hukukunu yaşattıysak ve nasıl bu bizi güçlü kıldıysa, bugünden geleceğe yürürken de çocuklarımızın yaşayacağı yılların yine müreffeh, yine güçlü olması için bu kardeşlik ikliminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz" dedi.

'SÜRECİ ÇOK KRİTİK GÖRÜYORUZ'

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, "Şu anda sürdürülen Terörsüz Türkiye süreci, bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için, biz bunu çok kritik görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bizim yapabileceğimiz, bu bölgedeki paydaşlarımızla bir araya gelmek, bu bölgedeki temsilciliklerimizin, şubelerimizin daha güçlü olmasını temin etmek, bölgeler arasında, şehirler arasında, okullar arasında iş birliklerini güçlendirmek. İnşallah bunu bugün itibarıyla TGTV olarak bir başlangıç gibi görüyoruz. Bünyemizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarının önümüzdeki aylarda buralara daha çok gidip gelmesini, buralardaki yapılarını güçlendirmesini, buralara yönelik faaliyetlerini artırmasını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

Sürece toplumun desteğinin önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle dedi:

"Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Maksat 'oldurmamak' olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkesin kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini, taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum."

Erdoğan, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden ve bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıkan otobüste yaşamını yitiren 2 kişi ile ilgili de başsağlığı dileyerek, ailelerine sabır diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı