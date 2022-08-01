Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Atılım Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Atılım Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Atılım Üniversitesi, 1996 yılında Ankara'da Atılım Vakfı tarafından kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir vakıf üniversitesidir.

Atılım Üniversitesi kampüsü, şehir merkezine 20 km, çevre yoluna 7 km mesafededir. Tek kampüsü olan MOG yerleşkesinde kuruludur. LYS puanlarına göre başarı ve sporcu bursları sağlamaktadır. Kampüse, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden kalkan servislerle, EGO belediye otobüsleri ve minibüsler ile ulaşılabilmektedir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi dört yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor.

Atılım Vakfı tarafından 15 Temmuz 1997'de 2547 sayılı kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan bir vakıf üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda başarılarıyla yükselen Atılım Üniversitesi,

Bir İngiliz araştırma kuruluşu olan TES Global'in araştırma, eğitim, uluslararası görünüm ve sanayi geliri gibi kriterleri dikkate alarak hazırladığı Times Higher Education (THE) dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında 4.

Times Higher Education (THE) konu sıralamalarından Fiziksel Bilimler sıralamasında Türkiye'den dereceye giren üniversiteler arasında 2.

BRICS ve gelişmekte olan ekonomileri kapsayan sıralamada50 ülkeden açıklanan 300 üniversite içinde 62. Türkiye'de tüm üniversiteler arasında 6. ve vakıf üniversiteleri içinde 4.

Kalite odaklı araştırma, yenilikçilik ve topluma duyarlılık ölçütlerini göz önüne alan İspanyol araştırma kuruluşu SCIMAGO'ya göre Türkiye'de 21. ve vakıf üniversiteleri içinde 6.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP'ın araştırma odaklı olarak yaptığı Türk üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den bütün üniversiteler içinde 42. ve vakıf üniversiteleri içinde 7.

URAP dünya sıralamasında 1787. Türkiye'den yer alan üniversiteler içinde 54. ve vakıf üniversiteleri içinde 9.

Üniversitelerin internet performansını ölçen İspanyol Cybermetrics Lab'ın hazırladığı Webometrics sıralamasına göre Türkiye'de 43. ve vakıf üniversiteleri arasında 10.

Araştırma, eğitim, uluslararasılaşma gibi kriterleri dikkate alan QS kuruluşunun "Yükselen Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri" sıralamasında ilk 250 üniversite içinde yer aldı.

Amerkan US News Global Dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'de yer alan 39 üniversiteden, 6 vakıf üniversitesinden biri oldu.

BİLİMSEL BAKIŞ AÇISI, LİSANS ÖĞRETİMİNDE BAŞLAYAN ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE GELİŞTİRİLİYOR…

Henüz lisans eğitimi sırasında araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen Lisans Araştırma Projeleri (LAP) programı, genç neslin potansiyelini ortaya çıkarması ve daha geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmasına yaptığı katkılar nedeniyle, Atılım Üniversitesinin önemli çalışmalarından biri. Proje başına toplamda 20.000 TL'yi bulan desteklerle bireysel ve grup olarak öğrencilerin bilimsel üretim çabaları teşvik ediliyor.

Projelerin, sanayi tarafından tanınan ve desteklenen araştırma projeleri şeklinde başlaması, disiplinler arası işbirliği ve ileri araştırmalarla devam etme potansiyeli bulunması tercih ediliyor. Sanayi Destekli Projelere ek olarak TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, BİDEB, Avrupa Birliği ERASMUS+, Horizon2020 ve Kamu Kurumu projeleri, diğer "dış kurum destekli projelere" örnek olarak gösteriliyor. 2010 yılından itibaren devam eden Lisans Araştırma Projeleri, her yıl Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen Atılım Araştırma Günü (ATAG) etkinliği kapsamında sergi ve sunumlar ile paylaşılıyor.

Atılım Üniversitesinde Mühendislik, Tıp, Hukuk, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Fen Edebiyat, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulundaki 40'dan fazla program ile yükseköğretim hizmeti sunuluyor.

7 Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak 170'i aşan laboratuar, sayısı 9000'i aşan öğrenci tarafından araştırma ve eğitim amacıyla kullanılıyor. Araştırma merkezleri içinde yer alan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, alanında ülkemizin ilk ve tek, Avrupa'nın en gelişmiş üç merkezinden biri olma özelliğini taşıyor. 2010 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı desteği ve Atılım Üniversitesi katkılarıyla kurulan ve toplam bütçesi 32 milyon TL olan Merkez'in amacı, Türkiye'deki metal şekillendirme sektörünü uygulamalı araştırmalar ile destekleyerek, yenilikçi, bilgiye dayalı ve enerji tasarruflu imalat teknolojilerinin geliştirilmesini, yüksek katma değerli parçaların üretilmesini, yeni ve gelişmiş malzemelerin şekillendirilmesini sağlamak.

Benzer bir şekilde, Esenboğa Havaalanında yer alan Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Eğitim Merkezi, Ankara'da bir üniversite bünyesindeki ilk ve tek uçak hangarı olma özelliğine sahip.

Geride bıraktığı 20. yılını"Girişim, Gelişim, Değişim" sloganıyla kutlayan Atılım Üniversitesi girişimcilerin iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak olan TUBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programında uygulayıcı kuruluş olarak desteklenmeye de hak kazanmış olup bu programı başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Türkçe programları olmakla birlikte, birçok bölümünde eğitim dili İngilizce olan Atılım Üniversitesinde tek dille yetinmeyen öğrenciler farklı diller de öğrenilebiliyor. Dünyanın her köşesine ulaşan Atılım Üniversitesinde elliyi aşkın farklı ülkeden 500'den fazla öğrenci eğitim görüyor.

Bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok açıdan yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeye çalışan Atılım Üniversitesinde "Atılım'ın İz Bırakan 50 Öğrencisi" "Hayata Atılım ve "Başarıyı Paylaşım" programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılması amaçlanıyor.