Athena, Samsun'dan Başlayan Bir Konser Turuna Çıkıyor

Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena, müzikseverlerle buluşmak için bir dizi konser programı hazırladı. Athena'nın konser turu 20 Mayıs Samsun O'fest'te vereceği konserle başlayacak.

Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, müzikseverlerle buluşmak için bir dizi konser programı hazırladı. Geçen hafta İstanbul KüçükÇiftlikpark'ta çoşkulu bir seyirci grubuna yaklaşık iki saat aralıksız sahnede kalan Athena; 20 Mayıs Samsun O'fest'te, 21 Mayıs Mersin Özgecan Arslan Meydanı'nda, 10 Haziran Kapadokya Milyon Fest'te, 18 Haziran Alsancak Müzik Festivali kapsamında İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ve 24 Haziran'da ise Babylon Sound Garden sahnesinde müzikseverlerle konser coşkusunu yaşayacak.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena, muhteşem sahne performanslarında seyirciye farklı müzik türlerinden örnekleri de yorumlayarak unutulmaz anlar yaşatıyor.