ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Birçok kişi dizisinin İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in başrol olduğu Ateş Kuşları dizisi final yapıyor. Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor? Ateş Kuşları dizisi bitiyor mu?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen aylarda dizi için final kararı alınmış, senaryo da yazılmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ BİTİYOR MU?

Kendi seyirci kitlesini oluşturan diziyle ilgili ertelenen final kararı dün alındı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. "Ateş Kuşları" dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanıyor.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak. Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır. Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek. Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak. Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

ATEŞ KUŞLARI 52. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!