Ateş Kuşları CANLI İZLE! 22 Mart Ateş Kuşları 48. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!

ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları 48.bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 48.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

"Zaten yaktın beni, iyice yanayım senin yüzünden!"

Ateş Kuşları, Barbar'ın nezarete atılmasıyla bir kere daha evlerini kaybetme korkusu yaşar. Ancak Seyfi'nin şantajına boyun eğmek yerine ona büyük bir oyun oynamaya kararlıdırlar. Onların mahalleden gitme ihtimalini öğrenen Reyhan ise annesinden habersiz Hacer, Mercan ve Gülayşe'yi güne davet eder. Tüm mahalleli kadınlarla birlikte güne katılan Mercan, Gülayşe ve Hacer ortama uyum sağlamak zorunda kalırken aslında Reyhan, Kara'ya büyük bir tuzak kurmuştur. Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

Seyfi'nin tüm çabalarına rağmen Hacı Hafız anlattığı hikayelerle giderek mahallelinin saygısını kazanmaktadır. Sultan, hayalini kurduğu zengin hayata adım adım yaklaştığını düşünürken onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Zıpkın, Sare ile birlikte Ankara'ya gideceğini kardeşlerine nasıl söyleyeceğini bilemez. Sabit satılması için galeriye bırakılan Ejderha'dan ayrılmaya hazır değildir, onu geri almak için Su ile birlikte büyük bir işe kalkışır. Çelik Komutan ise kızı Ayça'nın kendisinden gizli bir işler çevirdiğine emin olur ve bu konuda Barbar'dan yardım ister.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ali ağabeyim kızacak ama Çino'ya hayatını borçluyuz Barbar!"

Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanacak. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacak. Çelik cesaretini toplayıp Hacer'in karşısına dikilecek, Hacer ve Çelik kanadında niyetler dile gelecek. Kara ve Sultan'ın katil olduğunu öğrenen Ayça, ikiliyi büyük bir çıkmaza sokacak. Ali, Çino'nun yanında gördüğü kişiyle hislerinde yanılmadığından emin olacak.

ATEŞ KUŞLARI 48.BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları 41. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.