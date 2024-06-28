Atatürk'ün öğrencilere önerdiği kitaplar neler? Atatürk'ün en sevdiği kitap nedir? Atatürk'ün gençlere önerdiği 5 kitap!

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak, eğitime büyük önem vermiş ve öğrencilerin okumalarını teşvik etmiştir. Atatürk'ün öğrencilere önerdiği ve kendisinin de beğendiği bazı önemli kitaplar merak ediliyor. Peki, Atatürk'ün öğrencilere önerdiği kitaplar neler? Atatürk'ün en sevdiği kitap nedir?

ATATÜRK'ÜN ÖĞRENCİLERE ÖNERDİĞİ KİTAPLAR NELER?

Toplum Sözleşmesi - Jean Jacques Rousseau



Siyasi teori üzerine yazılmış ve 1762 yılında yayımlanmış önemli bir eserdir. Bu kitap, modern politik düşüncenin temellerini atmış ve birçok devrimci hareketi etkilemiştir.

Türkçülüğün Esasları - Ziya Gökalp



"Türkçülüğün Esasları," Ziya Gökalp tarafından 1923 yılında yazılan ve Türk milliyetçiliğinin temel prensiplerini açıklayan bir eserdir. Bu kitap, Türk milliyetçiliği ve kültürü üzerine kuramsal bir temel oluşturmak amacıyla yazılmıştır. Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin



Türk edebiyatının klasik eserlerinden biri olan "Çalıkuşu", idealist bir öğretmenin hikayesini anlatır. Atatürk, gençlerin bu eseri okuyarak idealizmi ve fedakarlığı öğrenmelerini istemiştir.