Atatürk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Atatürk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Atatürk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Atatürk konusu, özeti ve Atatürk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Atatürk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Atatürk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Atatürk filmini izleyecek olanların merak ettiği Atatürk konusu nedir, Atatürk oyuncuları kimler ve Atatürk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ATATÜRK FİLMİNİN KONUSU

"Atatürk" filmi, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından başlayarak bağımsızlık mücadelesine uzanan yolculuğunu konu alıyor. Askeri okuldan vatansever bir idealist olarak mezun olan Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında görev yaparken halkın yaşadığı sıkıntılara tanık olur. Görevine ve üniformasına duyduğu saygı, onu sürekli daha iyisini yapmaya iter. Ancak zamanla, imparatorluğun içten içe çürüdüğünü ve yöneticilerin kişisel çıkarları uğruna halkı geri bıraktığını fark eder. Bu farkındalık, onda büyük bir değişim isteği doğurur.

Sürülmesine, görevden alınmasına ve türlü engellere rağmen Mustafa Kemal, kararlılığından asla vazgeçmez. Onun hikayesi, azim, idealizm ve özgürlük arayışının sembolü olarak tarihe kazınır.

ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Aras Bulut İynemli – Mustafa Kemal Atatürk

• Songül Öden – Zübeyde Hanım

• Sarp Akkaya – Enver Paşa

• Esra Bilgiç – Madam Corinne

• Mehmet Günsür – Ali Rıza Efendi

• Celile Toyon – Yaşlı Kadın

• Darko Peric – Stiliyan Kovaçev

• Şahin Sancak – Nuri Conker

• Oğulcan Arman Uslu – İsmet İnönü

• Alican Barlas – Kâzım Karabekir

• Berk Cankat – Ali Fuat Cebesoy

• Meriç Özkaya – Talat Paşa

• Cahit Gök – Cemal Paşa

• Sahra Şaş – Makbule Atadan

• Bertan Asllani – Ali Fethi Okyar

• Beran Kotan – Ömer Naci

• Doğaç Yıldız – Rauf Orbay

• Şehsuvar Aktaş – VI. Mehmed

• Hamdi Alkan – Ali Rıza Paşa (Sadrazam)

• Lidija Kordic – Dimitrina Kovaçeva

• Predrag Bjelac – Otto Liman von Sanders

• John James – Colmar von der Goltz

• Emre Mete Sönmez – Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

• Emre Yetim – Lütfü Bey

• Devrim Özder Akın – Hüseyin Bey

• Bülent Polat – Şemsi Efendi

• Atakan Yarımdünya – Yakup Cemil

• Alpay Kemal Atalan – Esat Paşa

• Sinan Arslan – Cevat Abbas

ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

"Atatürk" filmi, tarihi gerçekçiliği ön planda tutmak için hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli mekanlarda çekildi.

• Makedonya: Mustafa Kemal'in gençlik yıllarının geçtiği Manastır atmosferini yansıtmak amacıyla seçildi.

• Türkiye: İstanbul ve çevresinde çok sayıda iç mekân sahnesi çekildi.

• Çanakkale: Savaş sahneleri yaklaşık 3,5 hafta sürdü; çekimler günde iki kez, gün doğumu ve gün batımı anlarında gerçekleştirildi. Bu sahnelerde bin kişilik figüran ekibi görev aldı.

• Deniz Sahneleri: Gemi ve donanma sahneleri birebir modellendi, daha sonra dijital efektlerle birleştirildi.

Toplam 19 haftada tamamlanan çekimler, 5 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

Osman DEMİR
