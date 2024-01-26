Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiirleri örneği! Atatürk akrostiş örnekleri

Akrostiş ne demek? Akrostiş nedir? TDK'ya göre akrostiş ne anlama geliyor? Atatürk akrostiş şiiri - Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili akrostiş şiir örneği! Atatürk ile ilgili akrostiş şiirlere örnekler nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

TDK'YA GÖRE AKTOSTİŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre akrostiş "Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih." anlamına gelmektedir.

AKROSTİŞ NEDİR?

Akrostiş ya da Türkçe söylemiyle ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir. Eski Yunan ve Latin dillerinde "akro-" ön eki "uç taraf" veya "sivri taraf" anlamına gelir. Ör. "akromegali" uçların (ellerin ve burun ucunun) irileştiği hastalık anlamındadır. "akrostiş" de "uç taraftaki dize" anlamındadır.

ATATÜRK İLE İLGİLİ AKROSTİŞ ŞİİRLER

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (AKROSTİŞ ŞİİR)

Memlekete sis çökmüş bir gece

Usulca yanağıma sen düşüyorsun

Sabah saat dokuzu beş geçe

Terk edip bizleri gidiyorsun

Ayrılık bu kadar yakmamıştı içimizi

Farkında mısın bilmiyorum

Aldın beraberinde cumhuriyetimizi

Korkunç bir veda, sararmıştı her yer

Ellerini uzat tutmak istiyoruz

Masmavi gözleri kaybetmiş çocuk

Aldı bir sabah ruhumuzu

Lakin nasıl bölmesin yokluğun uykumuzu

Aydınlığa yol açmış ulusun lideri

Türklüktür vermediği en kutsal zaferi

Ayrılık görünmüşse de 10 Kasım gününde

Tarihler dile gelir ölüm gününde

Ülkesine baş koymuş yüce insan

Rahat uyu bizler ülke bekçisiyiz

Kalbimizden silinmedi, silinmeyecek derin yeriniz.

(Yunus Duysal)

ATATÜRK (AKROSTİŞ ŞİİR)

A kıl ile topladı, milleti dağılmaktan.

T ürk'e yaraşır bir millet çıktı bu savaştan.

A şk ile, inanç ile, yardım istedi haktan.

T uz-buz oldu dağıldılar, birlik olan ruhtan.

Ü rettiler binbir dolap, yıkmak için çoktan.

R um, Yahudi, Ermenisi çıktı ortaklıktan.

K imse ayıramaz, sırtımız yüce Allah'tan.

(Kerim Baydak)

ATATÜRK ŞİİRİ

Atamdır o benim

Tüm dünya çocukları için

Aslında

Tüm dünya çocukları 23 Nisan'a koşuyor

Ülkemizin bayramı tüm dünyaya yayılıyor

Rahatımız yerinde

Kutlu olsun bayramımız, Atatürk'ün sayesinde

(Rana Akyazı)

ATATÜRK AKROSTİŞ ŞİİRİ

Adını tarihe yazdırmışsın

Türklerin atası olmuşsun

Attığın her adımda

Tarihe ışık tutmuşsun

Ülkeyi düşmanlardan kurtarmış

Rotasını istikbale çevirip

Kurmuşsun cumhuriyetimizi

(Seyyah Mehmet Özcan)

ATATÜRK ŞİİRİ

Artık kader değil! yurdumun çektiği yeter diye

Topladın seninle aynı olanları canları, fikirleriyle

Ana yurduma,Türklere sensin bir nimet bir hediye...

Türkiye'yi kurtaranların içinde sensin en büyük asker

Ürkmez Türkler kimseden sensin hepsinin burnunda tüter

Rast gider senin fikrinle işimiz,sanmaki Türkiye sensiz sürer

Kurtarıcımız sendin,sensin kalbimizdeki ölümsüz tek lider...

(Niyazi Sakar)

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