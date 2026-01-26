Haberler

Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hafif yaralanırken, patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü. Fırlayan korkuluk demirleri nedeniyle sokak üzerindeki bir bina ve bazı araçlar zarar gördü.

  • İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi.
  • Patlamada bir kişi yaralandı ve sokakta korkuluk demirleri savrularak maddi hasar oluştu.
  • Polis patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Örnek Mahallesi bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 YARALI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve olay yeri ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairede bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına döndü.

KORKULUK DEMİRLERİ MIZRAK GİBİ SAVRULDU

Dairenin mutfak kısmında meydana gelen patlamanın etkisiyle sokağa ve karşısındaki binanın bahçesine korkuluk demirlerinin savrulduğu ve maddi hasar verdiği görüldü. Polis ekipleri tarafından patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

"DUVARLARIN YIKILDIĞINI, DEMİRLERİN VE PARMAKLIKLARIN DIŞARI SAVRULDUĞUNU GÖRDÜM"

Patlamanın yaşandığı binanın karşı apartmanında oturan bina sakini Nurettin Ekeman yaşanan olayı, "Banyoya girmeye hazırlanırken 'Güm' diye bir ses duydum. Sonrasında yığınların sesini duydum. Ne olduğunu anlamak için camdan dışarı baktığımda patlama olduğunu ve karşı daire duvarlarının yıkıldığını, korkuluk demirlerinin ve parmaklıkların dışarı doğru savrulduğunu gördüm. Sonrasında birkaç arkadaşımla birlikte yangın tüpleriyle olay yerine müdahale ettik. İçeride ev sahibi diye bildiğim bir arkadaşım vardı, olay anında 'Kimse yok mu' diye bağırdı, biz o arkadaşı gördük evde sadece kendisi vardı. Saçları hafif yanık şekildeydi, çok şükür kendisi sağdı. Ondan sonra kendisini ambulansa teslim ettik, sonrasında da zaten ambulans ve polis olay yerine intikal etti" şeklinde aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
