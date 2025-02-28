Atakan Avcı, Türkiye'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edildi ve adli makamlara teslim edildi. Peki, Atakan Avcı kimdir? Uyuşturucu kaçakçısı Atakan Avcı tutuklandı mı?

ATAKAN AVCI KİMDİR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan "Daltonlar" organize suç örgütünün üst yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, zehir taciri Atakan Avcı'nın Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Sinan Memi'nin Polonya'dan, Atakan Avcı'nın ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde, EGM-Özel Harekat Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bültenle, 'Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan, Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı."

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.