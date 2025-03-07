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Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var ne anlatıyor? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var ne anlatıyor? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?
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Ata Demirer'in yeni dizisi "Bir İhtimal Daha Var", fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. İzleyiciler arasında heyecan yaratan dizi, konusu ve yayın tarihiyle merak ediliyor. Peki, Bir İhtimal Daha Var dizisi ne anlatıyor? Hangi platformda ve ne zaman yayınlanacak? İşte, Bir İhtimal Daha Var dizisi hakkında tüm detaylar…

Ata Demirer'in merakla beklenen yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Bir İhtimal Daha Var dizisinin konusu nedir? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Bir İhtimal Daha Var dizisine ilişkin merak edilenler…

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Merakla beklenen dizi, spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa'nın (Ata Demirer), işini kaybettikten sonra hayatının değişmesini konu alıyor. Tahminleri tutmadığı için hem işini kaybeden hem de birçok düşman edinen İsa, ölen ünlü iş insanı Refik'in (Uğur Yücel) hayaletiyle karşılaşır. Refik, İsa'dan kendi katilini bulmasını ister ve ikili, trajikomik ve gizem dolu bir maceraya atılır.

Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var ne anlatıyor? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var konusu

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?

Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken Bir İhtimal Daha Var dizisi 20 Mart 2025 tarihinde Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.

Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var ne anlatıyor? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?Netflix Bir İhtimal Daha Var ne zaman

BİR İHTİMAL DAHA VAR DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Senaristliğini Deniz Akçay'ın yönetmenliğini ise Hakan Algül'ün üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda:

Ata Demirer

Uğur Yücel

Esra Bilgiç

Lale Mansur

Altan Erkekli

Hakan Salınmış

Sezin Akbaşoğulları

Beyti Engin

Ümit Kantarcılar

Cihan Ercan

Tuna Orhan

Murat Kılıç

Ediz Akşehir

İrem Helvacıoğlu yer alıyor.

Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var ne anlatıyor? Bir İhtimal Daha Var dizisi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?Ata Demirer'in yeni dizisi Bir İhtimal Daha Var

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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