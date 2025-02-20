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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?
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ATA AÖF'nin sınav sonuçları merakla bekleniyor. Öğrenciler, bütünleme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini ve nasıl erişebileceklerini merak ediyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde üç oturum halinde yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından, sonuçların değerlendirilmesi ve ilan edilmesi süreci başladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamalara göre, sınav sonuçlarının en geç iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu durumda, sonuçların 2 Mart 2025 tarihine kadar erişime açılması öngörülüyor.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarını ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler. OBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yaparak, sınav sonuçlarına ulaşmak mümkün olacak. Sonuçlar basılı ya da e-posta yoluyla bildirilmeyecektir; bu nedenle öğrencilerin OBS sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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