Aşure gününün faziletleri nelerdir? Aşure yapmanın sevabı var mıdır?

Aşure, İbrahimi dinlerde önemli bir yere sahip olan bir olayın anısına yapılan yemektir. Bu olay, Hz. Nuh'un tufandan sonra gemiden çıktığı ve insanlığın yeniden başladığı gün olarak kabul edilen Muharrem ayının onuncu günüdür. Hz. Nuh ve tufandan kurtulanların gemide bulunan son yiyeceklerini bir araya getirerek pişirdikleri rivayet edilen bu yemek, günümüzdeki aşurenin temelini oluşturur. İşte Aşure gününde olan olaylar nelerdir sorusunun yanıtı…

AŞURE GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Aşure Günü, İslam takvimine göre Muharrem ayının 10. günüdür ve önemli bir gün olarak kabul edilir. İşte Aşure Günü'nün bazı faziletleri ve yapılması gereken ibadetler:

Aşure gününde aşure yapmak ve komşulara, akrabalara dağıtmak büyük bir sevaptır. Aşure, içinde birçok malzemenin bulunduğu bir tatlıdır ve bu geleneği yaşatmak önemlidir.

Aşure gününde oruç tutmak da faziletlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak sadece aşure günü değil, bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet edilmelidir.

Aşure gününde bol bol dua etmek ve zikirlerde bulunmak sevaptır. Özellikle "La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin" duasını 313 defa okumak günahların affı için tavsiye edilir.

Aşure gününde evinize 10 çeşit erzak almak bereket getirir. Bu, ailenizin rızkının artmasına vesile olabilir.

Aşure gününde gusül abdesti almak da faziletlidir. Temizlenmek ve ibadetlere hazırlanmak için bu adımı atabilirsiniz.

En az 10 kişiye selam vermek de Aşure Günü'nde yapılması gereken ibadetlerden biridir.

Aşure Günü'nün faziletleri ve ibadetleri, Hadis-i şeriflerde de belirtilmiştir.

AŞURE YAPMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı fetvalara göre, Aşure yapmanın dinen bir hükmü yoktur. Ancak İslam geleneğinde Aşure yapılması, Hz. Nuh'un tufandan sonra gemiden çıktığı gün olan Muharrem ayının onuncu gününü anmak ve bu bereketli günü ibadetle geçirmek adına bir gelenek olarak kabul edilir. Dolayısıyla, Aşure yapmak dini bir ibadet olmaktan ziyade geleneksel bir uygulamadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu tür geleneksel uygulamaların dini hükümlerine uygun şekilde yapılmasını ve özellikle paylaşmanın önemine vurgu yapmaktadır.

AŞURE GÜNÜNDE OLAN OLAYLAR NELERDİR?

Aşure günü, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu özel günde peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadise yaşandığına inanılır.

Hz. Adem'in Tövbesinin Kabul Edilmesi: Hz.dem, işlediği günahın ardından tövbe etmiş ve bu günahı affedilmiştir.

Hz. İdris'in Canlı Olarak Göğe Yükseltilmesi: Hz. İdris, diri olarak göğe çıkarılmıştır.

Hz. Nuh'un Tufandan Kurtulması: Hz. Nuh'un gemisi tufandan sağ salim kurtulmuştur.

Hz. İbrahim'in Ateşte Yanmaması: Hz. İbrahim, ateşte yanmamış ve mucizevi bir şekilde kurtulmuştur.

Hz. Yakup'un Oğlu Yusuf'a Kavuşması: Hz. Yakup, oğlu Yusuf'a kavuşmuştur.

Hz. Eyyub'un Hastalıklarının İyileşmesi: Hz. Eyyub'un hastalıkları şifa bulmuştur.

Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den Geçişi: Hz. Musa, Kızıldeniz'i geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtarmıştır.

Hz. Yunus'un Balığın Karnından Çıkması: Hz. Yunus, balığın karnından kurtulmuştur.

Hz. İsa'nın Doğumu ve Göğe Yükseltilmesi: Hz. İsa, doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmiştir.

Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye Hicreti: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir.

Aşure günü aynı zamanda paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısının yapıldığı ve dağıtıldığı bir gelenekle de kutlanır. Her sene bu özel gün, birlik ve beraberlik mesajlarıyla kutlanır. Aşure gününün önemi, peygamberlerin hayatındaki bu önemli olaylarla daha da belirginleşir.