Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Aşure ayı ne zaman 2025? 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure ayı ne zaman 2025? 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşure Günü, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olup, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olarak kabul edilir. 2025 Aşure Günü ne zaman? sorusu, dini günleri takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar için önemli kabul edilen bu günde, aşure tatlısı hazırlanarak komşular ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır. Peki, Aşure ayı ne zaman 2025? Aşure Günü'nün önemi nedir? Aşure günü hangi ibadetler yapılır? İşte 2025 yılı Aşure Günü tarihi ve detaylar…

AŞURE AYI NE ZAMAN 2025?

Aşure Günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başlayacaktır. Dolayısıyla, Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe rastlamaktadır.

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure Günü, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gün olarak kabul edilir ve Muharrem ayının en kıymetli günlerinden biridir. 2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlayacak olup, Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecektir.

Aşure ayı ne zaman 2025? 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?Aşure ayı

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
img

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
img

Mesut'u terleten soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Hagi'nin oğlunu radara aldı

Hagi'nin oğluna da formayı giydirecekler
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.