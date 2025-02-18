Aşure ayı ne zaman 2025? 2025 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul edilen Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Müslümanlar için önemli kabul edilen bu günde, aşure tatlısı hazırlanarak komşular ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılır. Peki, Aşure ayı ne zaman 2025? Aşure Günü'nün önemi nedir? Aşure günü hangi ibadetler yapılır? İşte 2025 yılı Aşure Günü tarihi ve detaylar…

AŞURE AYI NE ZAMAN 2025?

Aşure Günü, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. 2025 yılında Muharrem ayı, 26 Haziran Perşembe günü başlayacaktır. Dolayısıyla, Aşure Günü 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe rastlamaktadır.

2025 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure Günü, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu gün olarak kabul edilir ve Muharrem ayının en kıymetli günlerinden biridir. 2025 yılında Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü başlayacak olup, Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecektir.

Aşure ayı

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe