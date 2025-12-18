Astrolog Aysun Koç'tan 20 Aralık yeni ayı için para ve sağlık uyarısı

YENİ AY PARA VE DEĞER ALGILARINI TEST EDİYOR

Aysun Koç, yeni ayın ikinci evde gerçekleşmesi nedeniyle maddi konuların ön plana çıkacağını vurguladı. İstenilen maaş zammının alınamaması, ödemelerin gecikmesi ya da tahsil edilememesi gibi durumların gündeme gelebileceğini belirten Koç, bu sürecin aynı zamanda kişinin kendini değerli ya da değersiz hissetmesine neden olabilecek olayları tetikleyebileceğini söyledi. Uranüs etkisi nedeniyle ani ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini ifade eden Koç, Neptün-Satürn karesinin hayal kırıklıklarını artırabileceğine dikkat çekti.

SAĞLIK, İLETİŞİM VE İLİŞKİLERDE KRİTİK İKİ HAFTA

Yeni ayla birlikte sağlık konularında da hassas bir döneme girildiğini söyleyen Koç, özellikle ameliyatlık durumlar, genetik rahatsızlıklar, grip ve akciğerle ilgili hastalıklarda artış olabileceğini ifade etti. Yılbaşını da kapsayan bu iki haftalık süreçte kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı. İletişimde ise yanlış anlaşılmaların artabileceğini belirten Koç, ani sözleşme iptalleri, anlaşma bozulmaları ve ilişkilerde kopuşlara karşı kırıcı dilden kaçınılması gerektiğini söyledi.

BURÇLARA GÖRE YENİ AYIN ETKİLERİ

Aysun Koç, yeni aydan en çok İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarının özellikle son derecelerinde doğanların etkileneceğini açıkladı. Koç ve Aslan burçlarının daha şanslı etkiler alacağını ifade eden Koç, Yengeç ve Balık burcunda önemli yerleşimleri olanların emeklerinin karşılığını alabileceğini belirtti. Burçlara göre değerlendirmelerde; Koç burçları için eğitim ve yurt dışı fırsatları, Boğalar için finansal yapılandırmalar, İkizler için evlilik ve ortaklıklar, Aslanlar için aşk ve yaratıcılık, Akrep için kazanç kapıları, Yay için sürpriz fırsatlar ve Balıklar için kariyer hedeflerinde hareketlenme öne çıktı.