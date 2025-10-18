Haberler

Aslıhan Malbora ile Mert Turak'ın oynadığı Eşyanın Tabiatı hangi tarihlerde, nerede sahne alacak? Biletler nereden alınır?

Aslıhan Malbora ile Mert Turak'ın oynadığı Eşyanın Tabiatı hangi tarihlerde, nerede sahne alacak? Biletler nereden alınır?
Güncelleme:
Tiyatro dünyasının merakla beklediği yeni yapımlardan biri olan Eşyanın Tabiatı, sahneye çıkmaya çok yakın. Aslıhan Malbora ve Mert Turak'ın başrollerini paylaştığı bu oyun, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Aslıhan Malbora ile Mert Turak'ın oynadığı Eşyanın Tabiatı hangi tarihlerde, nerede sahne alacak? Biletler nereden alınır?

Sahnelerin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Eşyanın Tabiatı, oyuncu kadrosu ve sahne programıyla tiyatroseverlerin heyecanını artırıyor. Bu özel oyun, seyircisini sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet ediyor. Başrollerde Aslıhan Malbora ve Mert Turak'ın performanslarıyla dikkat çeken oyun, farklı mekanlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EŞYANIN TABİATI NE ZAMAN GÖSTERİME GİRDİ?

Ferhat Ergün'ün yazıp yönettiği Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyunu, 17 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Trump Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi. Aysa Tiyatro tarafından sahnelenen bu eser, oyuncu kadrosunda Mert Turak ve Aslıhan Malbora gibi dikkat çeken isimleri barındırıyordu.

Prömiyer gecesi, oyunun izleyicilerle ilk kez buluştuğu önemli bir an olarak tiyatro dünyasında yerini aldı.

EŞYANIN TABİATI'NIN HANGİ TARİHLERDE GÖSTERİMİ YAPILACAK?

Eşyanın Tabiatı, prömiyerinin ardından farklı sahnelerde seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 20 Ekim Pazartesi günü Fişekhane'de, 21 Ekim Salı günü Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ve 28 Ekim Salı günü Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kasım ayında ise program yoğunlaştı; 4 Kasım Salı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 11 Kasım Salı Trump Sahne, 17 Kasım Pazartesi Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi ve son olarak 18 Kasım Salı günü tekrar Fişekhane'de gösterim yapılacak. Bu tarihlerde oyunu farklı mekanlarda izlemek mümkün olacak.

EŞYANIN TABİATI'NIN KONUSU NEDİR?

Oyun, garip ve esrarengiz bir iş ilanı etrafında şekilleniyor. Yavuz, bu ilanın sahibidir; Yasemin ise ilana başvuran kişidir ancak başvurduğu işin ne olduğunu bile tam olarak bilmemektedir. İş görüşmesi, sıra dışı ve gizemli etaplarla doludur.

Bu süreçte hem Yavuz hem de Yasemin farklı amaçlar güder ve akıl oyunları, sürprizler birbirini takip eder. Oyunda kahkaha ve gözyaşı, şaşkınlık ve merak bir arada yaşanırken, izleyiciler hem heyecanlı hem de duygusal anlara tanıklık eder.

BİLETLER NEREDEN ALINIR?

Eşyanın Tabiatı oyununa bilet almak isteyenler, öncelikle oyunun sahnelendiği mekanların resmi gişeleri veya internet üzerinden satış yapan güvenilir platformları tercih edebilir. Özellikle Trump Sahne, Fişekhane, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi gibi büyük sahnelerin kendi web siteleri ya da popüler bilet satış siteleri üzerinden bilet temin etmek mümkündür.

Erken rezervasyon ve kampanyaları takip etmek, oyun için yer bulma şansını artıracaktır.

