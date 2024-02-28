ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024!

Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelin Evi programının son bölümünde heyecan doruktaydı. Birbirinden iddialı gelinler arasında 50 bin TL'lik ödülün sahibi kim olacak? Gelin Evi haftanın birincisi kim olacak? Gelin evi son bölümde neler oldu?

Aslıhan Hünel'in sunumuyla, Show TV'de hafta içi her gün yayınlanan "Gelin Evi" adlı program, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Programda, birbirinden iddialı yarışmacılar büyük bir ödül için kıyasıya mücadele ediyorlar. Yarışmacılar, evlilik hazırlıkları ve gelinlik seçimi gibi çeşitli görevlerde yarışarak birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Gelin Evi'nin yeni bölümleri, izleyicileri heyecanlandıran ve merakla beklenen anların yaşandığı bir atmosfer sunuyor. Gelin Evi son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

ASLI HÜNEL KİMDİR?

İstanbul'da 4 Haziran 1977'de doğan Aslı Hünel, müzik kariyerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde adım attı. Henüz 14 yaşındayken şan dersleri almaya başladı ve müzik tutkusuyla kendini geliştirmeye devam etti. Müzik alanındaki başarısıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sahne alan Aslı Hünel, "Bambaşka" adlı albümünde yer alan şarkılarını kliplendirdi ve müzikseverlerle buluşturdu. Son dönemde televizyon dünyasına adım atan Hünel, TGRT Haber kanalında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunarak ekranlara renk kattı. Daha sonra Show TV ile anlaşarak 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programını sunmaya başladı.

Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024 İZLE