Aşkım Kapışmak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi!
Aramızda Kalmasın programının konuğu Aşkım Kapışmak oldu. Canlı yayına konuk olan Yazar Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli?
Aşkım Kapışmak, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Yazar Aşkım Kapışmak kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?
Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk yazar ve oyuncudur.
Kitapları
- Aşkımın Beden Dili
- Beni Benimle Aldatır mısın?
- Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan
- Ebeveynlik Cüzdanı
- Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi
- Terzi
Yaşam Kitabı
- Küçük Mutluluklar Kitabı
- Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma
- Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş
- Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun
Filmografisi
- Elma Dersem Çık (2019)
- Nasipse Olur (2020)
- Kolpaçino 4 4'lük (2024)