Aşkım Kapışmak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi!

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AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR?

Aşkım Kapışmak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Türk yazar ve oyuncudur.

Kitapları

Aşkımın Beden Dili

Beni Benimle Aldatır mısın?

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan

Ebeveynlik Cüzdanı

Hangi Anne Hangi Babasınız - Ebeveynlik Cüzdanı - Anne Baba Olma Rehberi

Terzi

Yaşam Kitabı

Küçük Mutluluklar Kitabı

Carpe Diem - An'ı Yaşa, Esir Olma

Kalbin Anahtarı - Kelimelerle İyileş

Kalbin Anahtarı 2 – Ruhuna Dokun

Filmografisi