ASKİ Ankara su kesintisi! Sincan, Çankaya, Elmadağ 4-5 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

5 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.09.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 4.09.2024 19:00:00

Detay: Sincan İlçesi Temelli Alcı Mahallesi Battal Gazi Caddesi içerisinde oluşan şebeke hat arızasından olayı plansız su kesintisi yapılmaktadır .

Etkilenen Yerler: Battal Gazi Caddesi ve çevresi