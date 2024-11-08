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ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Kasım Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 9 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 8.11.2024 11:10:00
  • Tamir Tarihi: 8.11.2024 20:00:00
  • Detay: Ayaş Hacırecep Mahallesi Ankara CD. 90'lık PE100 içme suyu dağıtım hattı arizası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır
  • Etkilenen Yerler: Ayaş Camiatik,Dervişimam,Emine Tevfika Ayaşlı,Ferahfaki,Hacımemi,Hacırecep,Hacıveli,Ömeroğlu,Şeyhmuhittin Mahalleleri.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 8.11.2024 12:00:00
  • Tamir Tarihi: 8.11.2024 20:00:00
  • Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KONYA YOLU ÜZERİNDE @ 400 İÇME SUYU ANA İLETİM HATTINDAKİ ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
  • Etkilenen Yerler: KARAOĞLAN , YAĞLI PINAR,AHİBOZ, OĞULBEY KARAGEDİK, TEPE YURT VE KIRIKLI MAHALLELERİ.

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 8.11.2024 14:25:00
  • Tamir Tarihi: 8.11.2024 18:00:00
  • Detay: Altındağ İlçesi,Başpınar mahallesi şehit İsmail başaran cadddesi ile 1048 CAD köşedeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
  • Etkilenen Yerler: : Başpınar Mahallesinin Bir kısmı.Feridun çelik mahallesi bir kısmı

KAZAN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 7.11.2024 09:00:00
  • Tamir Tarihi: 7.11.2024 23:55:00
  • Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz Mahallesi depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
  • Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi
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