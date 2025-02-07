ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Şubat Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.02.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 7.02.2025 21:00:00

Detay: Törekent Mahallesi 253 Sokak İçerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 253 sk-257 sk - 256-sk 271-sk 259-sk 261-sk 260-sk 268-sk 264-sk 275 sk- 263 sk ve civarı