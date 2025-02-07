ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Şubat Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
ANKARA SU KESİNTİSİ 8 ŞUBAT
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.02.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 7.02.2025 21:00:00
Detay: Törekent Mahallesi 253 Sokak İçerisinde meydana gelen şebeke hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: 253 sk-257 sk - 256-sk 271-sk 259-sk 261-sk 260-sk 268-sk 264-sk 275 sk- 263 sk ve civarı