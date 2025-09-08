ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 7.09.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 18:00:00

Detay: Nallıhan ilçesi Kuzucular mahallesinde sondaj kuyusu Motor arızası (yanık) dan kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kuzucular Mahallesi.

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.09.2025 10:30:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 17:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Çamlıca Mahallesi Tarih Caddesinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mahallesi Bir Bölümü

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 8.09.2025 13:00:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 17:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ 2812. CADDE Ø 315 HDPE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TAŞPINAR MAHALLESİ BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 8.09.2025 14:20:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kimya Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattına 3. Şahıslardan dolayı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin Bir Bölümü, Gazi Mahallesi Bir Bölümü

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 8.09.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 8.09.2025 20:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Vali Doağn ÜNLÜSOY Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Tekrardan Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Vali Doğan ÜNLÜSOY Caddesi Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı