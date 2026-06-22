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Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar

Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar Haber Videosunu İzle
Taksiyle göçmen kaçıran insan tacirleri polisten kaçamadılar
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Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda iki takside taşınan 5 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı gözaltına alınan 2 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sürücülerine toplam 21 bin 333 lira para cezası uygulanırken, taksiler trafikten men edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

21 Haziran tarihinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde yapılan takip sonucu şüphe üzerine durdurulan iki takside arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, araçlarda bulunan 5 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de geçerli oturma iznine sahip olmadığı belirlendi.

İNSAN TACİRLERİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 organizatör polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Operasyon kapsamında kullanılan taksilerin sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 21 bin 333 lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araçlar ayrıca trafikten men edildi.

Yakalanan 5 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Ya kardeşim bukadar çabaya masrafa ne gerek varki 5 tane. İçin siz inşaat şantiyelerine tekstillere gidin kamyon dolusuyla götürürsünüz

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