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ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 4.12.2024 12:00:00
  • Tamir Tarihi: 4.12.2024 17:00:00
  • Detay: Sincan ilçesi Atatürk mahallesi Ankara caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
  • Etkilenen Yerler: Ankara caddesi ve çevresi

KALECİK SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 4.12.2024 13:00:00
  • Tamir Tarihi: 4.12.2024 18:00:00
  • Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 04.12.2024- SAAT: 13:00 TAMİR TARİHİ: 04.12.2024- SAAT: 18:00 DETAY: Kalecik Ahiler Yenice mahallesinde Kentsel Dönüşüm Çalışması esnasında Asbest Boruya zarar verilmesinden dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır. Arıza Devam etmektedir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Çanşa Kale Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmı

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

  • Arıza Tarihi: 3.12.2024 10:15:00
  • Tamir Tarihi: 3.12.2024 13:00:00
  • Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Yağızkent Villaları mevkisin de Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
  • Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Yağızkent Villaları
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