ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ocak Çankaya, Polatlı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 31 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 31 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 31 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 22:00:00

Detay: Sincan İlçesi temelli cumhuriyet mahallesi Adnan menderes caddesi içerisinde oluşan firma kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, cumhuriyet mahallesi ve istiklal mahallesi tamamı.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 22:00:00

Detay: Naci Çakır mahallesi, Dikmen caddesi no:277 önü 500 lük çelik boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Osman Temiz, İlker ,Mürsel Uluç, Malazgirt, keklik pınarı, Oran, ilkbahar, Yukarı Dikmen, Dumlupınar mahalleleri

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 20:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EMİRLER MAHALLESİ.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç mahallesi Hürkent Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır ( Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç mahallesi Hürkent Sokak ve çevreleri

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 11:10:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 19:00:00

Detay: Bahçelievler mahallesi Menderes bulvarındaki su arızasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır

Etkilenen Yerler: HasnAoğlan Bahçelievler Mh bir kısmı.

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2025 14:20:00

Tamir Tarihi: 30.01.2025 22:00:00

Detay: GÜDÜL YUKARI MAHALLEDE MERKEZ DEPO ÇIKIŞI DAĞITIM SEBEKE HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR .BİLGİNİZE SUNAR VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUKARI YENİ AŞAĞI EMİRLER MAHALLELERİ