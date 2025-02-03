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ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Şubat Polatlı, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Şubat Polatlı, Beypazarı, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ Polatlı, Beypazarı, Sincan su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.02.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 3.02.2025 18:00:00

Detay: Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 349 sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder; vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: ışık sokak, 319 sokak, 320 sokak, 321 sokak, 322 sokak ve 323 sokak

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.02.2025 18:10:00

Tamir Tarihi: 3.02.2025 23:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Yeşilağaç Mahallesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Yeşilağaç Mahallesi Ve Gürağaç Mevkii Bir Kısmı

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.02.2025 18:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2025 23:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 03.02.2025 18:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 03.02.2025 23:00 PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ :Fatih Mahallesi Gordion Caddesi üzerindeki Ø160'lık Polietilen İçme Suyu Dağıtım şebeke hattında ani oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz) ETKİLENEN YERLER: Fatih Mah. Yeni Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah. Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Fatih Mah. Yeni Mah. Zafer Mah. Kurtuluş Mah. Bir Bölümü

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