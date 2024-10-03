ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 4 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 4 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.10.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 17:00:00

Detay: BALA İLÇESİ TOL POMPA İSTASYONUNDA OLUŞAN MOTOR ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: HAMİDİYE MAH ŞENTEPE MAH KARTALTEPE MAH İSMETPAŞA MAH GÖZTEPE MAH

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.10.2024 13:55:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİN. Araplar mahallesi Araplar caddesi içinde ani olarak oluşan Q500 lik Duktil boru arızasından dolayı 03.10.2024 tarihinde Perşembe günü 13.55 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Araplar.Derbent. mahalleri ile Köstence.Dostlar.Tepecik.Büyük Kayaş mahallerin alt kotları

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Arıza Tarihi: 3.10.2024 16:25:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 20:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİN.aAltınevler mahallesi Yatık musluk caddesi içinde ani olarak oluşan Ø100 lik Duktil boru arızasından dolayı 03.10.2024 tarihinde Perşembe günü 16.25 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Altınevler mahallesi

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.10.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengiz Özalp Caddesinde Oluşan Arıza edeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: :Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengiz Özalp Caddesi

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Arıza Tarihi: 3.10.2024 09:40:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 14:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler Oluşan Arıza edeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı Demirciler

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.10.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 3.10.2024 20:30:00

Detay: Ümit mahallesi Meksika caddesi 34 önünde bulunan 200 luk duktil boru arızasından dolayı

Etkilenen Yerler: Ümit mahallesi, Mutlukent mahallesi

KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.10.2024 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ TARİHİ: 02.10.2024- SAAT: 09:00 TAMİR TARİHİ: 02.10.2024- SAAT: 15:00 DETAY: Kalecik Elmapınar su kuyusu grup köy pompa hattında oluşan boru arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Elmapınar, Uyurca,Kargın ve Mahmutlar Mahallesi tamamı