ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Su kesintisi ve basınç düşüklüğünden etkilenecek mahalleler;

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Gökçek, Törekent, Menderes, Çoğulu, Adalet, 29 Ekim, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Mahalleleri Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Halkımıza saygıyla duyurulur.

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Arıza Tarihi: 24.12.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Saraycık mahallesi 1601 cadde içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: saraycık mahallesi, Osmanlı mahallesi, Ertuğrulgazi mahallesi, Pınarbaşı mahallesi tamamı ve Malazgirt mahallesinin bir kısmı.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Halkımıza saygıyla duyurulur. Sabır ve anlayışınız İçin teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Göksu, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Devlet, Güzel kent, Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahalleleri

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2024 09:00:00

Detay: Sayın Abonelerimiz, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden kavşak çalışması nedeniyle içme suyu iletim hattı deplase edilecektir. Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgelerini etkileyecek bağlantı çalışması nedeniyle 24 Aralık 2024 Salı günü saat 09.00'dan 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Su kesintisi ve basınç düşüklüğünden etkilenecek mahalleler;

Etkilenen Yerler: Macun, Ostim, İlkyerleşim, İnönü, Ergazi, Uğur Mumcu, Kardelen, Kentkop, Batı Sitesi, Yeni Batı, Turgut Özal, Ata Mahallesi, Susuz, Dempa İşyerleri, Mahalleleri

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Arıza Tarihi: 24.12.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAH. 1467/1 CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø300 LÜK İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: TURGUT ÖZAL 1467-1 CAD , 2102 CAD BİR KISMI , 24 CAD TAMAMI

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Arıza Tarihi: 24.12.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: DEMETEVLER MAHALLESİ 360 CAD İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU TESİSİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DEMETEVLER MAHALLESİ 360 CADDE.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ. Altıağaç mahallesi 208cadde içinde ani olarak oluşan Q110 lik HDPE boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 24.12.2024 tarihinde Salı günü 12.15 ile 17.00 saatleri arasında kesintisi yapılmıştır. Etkilenen yerler: Karaağaç Altıağaç, Hüseyingazi, Bahceleriçi. Harman. Mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 13:30:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi içme suyu ihtiyacının karşılandığı pompa istasyonun bulunduğu bölgede ENERJİSA çalışması kaynaklı enerji kesintisinden dolayı su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KIZILCAŞAR MAHALLESİ 1129 SOKAKTA Ø 150 DUCTİL İÇME SUYU HATTINDAKİ BRANSMAN BAĞLANTISI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KIZILCAŞAR MAHALLESİ.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.12.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.12.2024 20:00:00

Detay: ARIZA TARİH VE SAAT: BAŞLANGIÇ : 24.12.2024 15:00 TAHMİNİ BİTİŞ: 24.12.2024 20:00 PLANLI SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki Ø150'lık içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz). ETKİLENEN YERLER: Cumhuriyet Mah Bir Bölümü, Yeni Mah Bir Bölümü

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mah Bir Bölümü, Yeni Mah Bir Bölümü