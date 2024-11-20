ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KAZAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 19.11.2024 17:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, 4 Cadde içerisinde bulunan içmesuyu hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 13:50:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bahçekapı Mahallesi 2453 Sokak içerisinde Fen İşleri yol çalışması esnasında içme suyu hattına zarar vermesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: Bahçekapı mahallesi bir kısmı

AKYURT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 23:00:00

Detay: Güzelhisar mah kümeevleri Dağıtım Şebeke Hattından bağlantı Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: güzelhisar mahallesi

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 14:45:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 20:00:00

Detay: sincan ilçesi mustafa kemal mahallesi kayı caddesi içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hat arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz

Etkilenen Yerler: kayı caddesi ve atatürk bulvarı civarı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 14:50:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 21:00:00

Detay: Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Sokak içerisinde Fen işleri çalışması esnasında Ø110'luk şebeke hattına zarar verildiğinden dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi 2079 Sokak, 2077 Sokak, 2082 Sokak ve civarı

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Arıza Tarihi: 20.11.2024 12:50:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 17:00:00

Detay: Kızılırmak mahallesi 1443 cadde içinde bulunan pe110'luk içme suyu borusu arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Kızılırmak mahallesi 1443 cadde ve 1443 cadde üzerinde kesişen sokakların tamamı

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.11.2024 19:50:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 09:00:00

Detay: LALABEL MAHALLESİ YAZI MEVKİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN TÜRK TELEKOM KURUMU KAZI YAPARKEN DAGİTIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR

Etkilenen Yerler: LALABEL MAHALLESİ ALT KOTLAR

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ: MACUN MAH BAĞDAT CAD. İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150 MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: MACUN MAHALLESİ BAĞDAT CAD, ATİSAN SANAYİ SİTESİ, TOKİ KONUTLARI VE CİVARI.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 20.11.2024 09:45:00

Tamir Tarihi: 20.11.2024 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi İpekyolu Sokakta Abone Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi İpekyolu Sokak Ve Civarı