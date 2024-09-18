ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Eylül Mamak, Altındağ, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2024 18:00:00

Detay: Sayın Abonemiz, Mamak ilçesi içerisinde ,Başkent Elektrik A.Ş. tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, İdaremize ait pompa istasyonlarına elektrik verilemeyecektir.18.09.2024 Çarşamba günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Karaağaç , Altıağaç , Harman , Hüseyin Gazi , Diriliş , Altınevler , Gülveren , Hürel , Bahçeleriçi , Bahçelerüstü , Misket , Dostlar , Derbent , Araplar , Dutluk , Tepecik , Köstence , Büyük Kayaş , Küçük Kayaş , Yeşilbayır , Şahapgürler , Kıbrısköy , Eski Bayındır , Yeni Bayındır , Ortaköy , Başak , Ekin , Bostancık , Gökçeyurt , Kızılca , Çağlayan , Mehtap Mahalleleri ile Saimekadın ve Demirlibahçe mahallelerinin alt kotları

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.09.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2024 18:00:00

Detay: Sayın Abonemiz, Altındağ ilçesi içerisinde ,Başkent Elektrik A.Ş. tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, İdaremize ait pompa istasyonlarına elektrik verilemeyecektir.18.09.2024 Çarşamba günü 09:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Suyun şebekelere dolması ve yüksek kotlardaki abonelere ulaşması zaman alabilmektedir. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kale mh Atıfbey mh Güneşevler mh Önder mh Ulubey mh Yıldıztepe mh Doğantepe mh Başpınar mh Battalgazi mh Solfasol mh Feruduncelik mh Beşikkaya mh Karapürçek mh Gültepe mah Kavaklıköyü mh Tatlar mh Aydıncık mh Adınlıkevler

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.09.2024 14:15:00

Tamir Tarihi: 18.09.2024 19:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOP MAH. 1587 CADDE İÇERİSİNDE BULUNAN Ø150MM DUKTİL BORU İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: 1587 CADDE VE CİVARI

---

Arıza Tarihi: 18.09.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 18.09.2024 18:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 1949 CADDE İÇERİSİNDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

Etkilenen Yerler: 1949 CADDE VE 2123 CADDE CİVARI

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.09.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 18.09.2024 20:15:00

Detay: hasanoğlan bahçelievler mah miraç caddesindeki arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: miraç caddesi alt kotları