ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ekim Etimesgut, Çubuk, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 15.10.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 16.10.2024 23:00:00

Detay: YENİCE MAHALLESİNDE OLUŞAN 255 LİK PE100 BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 16.10.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 16.10.2024 18:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ayyıldız Mahallesi içinde içmesuyu hattının deplasesi yapılarak mevcut hatta bağlantısı yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı , özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayyıldız Mahallesi bir kısmı