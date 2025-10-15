Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 15-16 Ekim Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ekim Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ekim günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ekim Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 15 EKİM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çubuk İlçesi:

15 Ekim 2025 tarihinde saat 11.50'de başlayan arıza, aynı gün saat 16.00'da giderilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'nde meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Kesintiden Ziya Ülhak Caddesi'ne bağlanan sokaklar etkilenmiştir.

Çankaya İlçesi:

15 Ekim 2025 tarihinde saat 12.40'ta başlayan arıza, aynı gün saat 20.00'de tamamlanacaktır.

Kırkkonaklar Mahallesi 450. Cadde üzerinde, 150'lik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Kesintiden Kırkkonaklar Mahallesi etkilenmektedir.

