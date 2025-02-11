ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Şubat Gölbaşı, Beypazarı, Elmadağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Şubat Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 12 ŞUBAT

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 12.02.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 12.02.2025 21:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARAALİ MAHALLESİNİN SU TEMİNİNİ SAĞLAYAN SU DEPOSUNDA YAPILACAK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI SEBEBİYLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARAALİ MAHALLESİ.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.02.2025 13:45:00

Tamir Tarihi: 11.02.2025 19:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengizhan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengizhan Sokak Ve Civarı

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Arıza Tarihi: 11.02.2025 15:40:00

Tamir Tarihi: 11.02.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Cengizhan Sokakta Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Marangozlar Sanayi Sitesi Sokak Ve Civarı

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.02.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 11.02.2025 19:30:00

Detay: HASANOĞLAN Bahçelievler mahallesi 396 sokak içerisindeki arizadan dolayı SU KESİNTİSİ OLACAKTIR ABONLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ Bİ KISMI