ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Sincan, Güdül, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 12 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 12 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2024 07:45:00

Tamir Tarihi: 11.09.2024 23:55:00

Detay: Sincan Temelli Alcı Mahallesi İçerisinde bulunan su Deposu'nun seviyesinin düşmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi Hürriyet Mahallesi

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.09.2024 17:00:00

Detay: GÜDÜL İLÇESİ ÇAĞA MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAHALLESİ

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 11.09.2024 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ: Şentepe Mahallesi Yarbay Hüseyin Avni Cddesi Üzerinde içme suyu şebeke hattında Oluşan Arıza nedeniyle Plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Güleveren Mahallesi Esentepe Mahallesi

ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 11.09.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 11.09.2024 18:00:00

Detay: KAYABAŞI MAHALLESİ TEPEBAŞ KÜMEEVLERİ (ÇAMLIDERE YAYLASI) PVC Ø 75 ANA İLETİM HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: KAYABAŞI MAHALLESİ TEPEBAŞ KÜMEEVLERİ (ÇAMLIDERE YAYLASI)