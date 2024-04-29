Askerlik yerlerinin açıklanması, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre değişiklik gösterebilir. Genellikle askerlik yerleri, sınıflandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanır. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? CELP VE SEVK TARİHLERİ!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askerlik hizmetini yerine getirecek olan birçok kişi, askerlik yerleri ve celp tarihleri hakkında bilgi arayışına girmiş durumda. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında resmi olarak duyurulacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı, "MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU"nu paylaştı. Duyuruda, yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihlerine yer verildi.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2. Grup): 27 Haziran 2024

Er (3. Grup): 25 Temmuz 2024